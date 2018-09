Erfurt: Landtag richtet Stillzimmer für Mütter mit Babys ein

In die sogenannte Babygate-Affäre im Thüringer Landtag kommt Bewegung. Nach Angaben der Landtagsverwaltung wird für die nächste Landtagssitzung am 26. September erstmals ein Stillzimmer zur Verfügung gestellt. Das Stillzimmer solle zunächst in einer leerstehenden Rundfunkkabine mit Blick auf den Plenarsaal eingerichtet werden. Außerdem stehe ein Babysitter bereit, falls Säuglinge kurzfristig von ihren Müttern in andere Hände gegeben werden müssten, hieß es.