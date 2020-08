Nach zahlreichen Anwohnerbeschwerden sind in Erfurt mehr Streifen von Polizei und Stadt unterwegs. Vorerst bis Ende September werde an den Wochenenden bis nachts um zwei Uhr Streife in der Innenstadt gelaufen, sagte Ordnungsdezernent Andreas Horn (CDU) MDR THÜRINGEN. Die Streifen beginnen ihre Arbeit freitags um 20:30 Uhr. Jeweils zwei Mitarbeiter des Stadtordnungsdiensts plus Bereitschaftspolizei werden unterwegs sein.