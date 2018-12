Energieversorgung: Versorgungsstopp - Stadt Erfurt droht teure Stromrechnung

Die Entscheidung und die Ausschreibungsdetails hatten scharfe Kritik hervorgerufen. Und statt der erhofften Ersparnis drohen nun deutlich höhere Kosten. Denn wenn die DEG keinen Strom liefert, würde die Stadtverwaltung in die so genannte Ersatzversorgung der Stadtwerke Erfurt rutschen. Die kostet in der Regel deutlich mehr, zumal die Stadtwerke bereits mit ihrem ursprünglichen Preisangebot nicht zum Zuge gekommen waren. Außerdem müsste die benötigte Strommenge nun sehr kurzfristig und damit tendenziell zu weiter gestiegenen Preisen eingekauft werden. Grundsätzlich stehen die Stadtwerke bereit. Unternehmenssprecher Henry Köhlert sagte MDR THÜRINGEN, es werde nirgendwo das Licht ausgehen. Außerdem würden die Stadtwerke als langjähriger Partner der Stadt gern die Belieferung fortsetzen.

Der Vertrag bezieht sich auf die städtischen Einrichtungen. Bildrechte: dpa

Der in Thüringen aktive Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz sieht aktuell dagegen keinen Anlass der Deutschen Energie GmbH ebenfalls zu kündigen, teilte Sprecher Siegfried Wagner MDR THÜRINGEN mit.



Die Deutsche Energie GmbH mit Sitz in Erlenbach bei Heilbronn versorgt nach eigenen Angaben bislang knapp 50.000 Kunden mit Strom und Erdgas. Dazu gehören unter anderem der Deutsche Bundestag in Berlin und die Elbphilharmonie in Hamburg. Der Umsatz beträgt demnächst rund 800 Millionen Euro.