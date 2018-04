Zeugen in der Nähe alarmierten den Rettungsdienst. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel

Am Güterbahnhof in Erfurt ist ein junger Mann durch einen Stromschlag sehr schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war er am frühen Sonntagmorgen in angetrunkenem Zustand auf einen dort stehenden Waggon geklettert. Dabei geriet er in den Bereich der Fahrstromleitung. Durch den Stromschlag geriet seine Kleidung in Brand, der 24-Jährige stürzte vom Waggon.



Ein Zeuge, der den Lichtbogen an der Leitung gesehen hatte, löschte die Flammen und alarmierte Notarzt und Rettungswagen. Ein Hubschrauber brachte den 24-Jährigen mit schwersten Verbrennungen und einem Bruch des Sprunggelenks in eine Spezialklinik. Fahrstromleitungen im Bahnverkehr stehen unter einer Spannung von 15.000 Volt.