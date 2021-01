"Ohne Spaß kein Leben!" - nach diesem Motto will Gil Ferrer Cutino den Bundesliga-Volleyballerinnen von Schwarz-Weiß Erfurt vor allem den Spaß an der Arbeit und am Spiel zurückbringen. Denn: Ohne Spaß funktioniert nichts, so Cutino - lacht und freut sich aktuell über den vielen Schnee.