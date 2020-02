Die Tankstelle in der Arnstädter Straße in Erfurt ist eine der ersten Tankstellen in Europa, die mit der fünften Mobilfunkgeneration 5G vernetzt ist. Der Telekommunikationsanbieter Vodafone und der französische Energiekonzern Total haben sie eigenen Angaben zufolge am Montag online geschaltet.

An der Tankstelle schräg gegenüber des Thüringer Landtags sollen die Kunden künftig direkt an der Zapfsäule bezahlen können - mit Kreditkarte. Denn das an Tankstellen geltende Handy-Verbot wegen der leicht entflammbaren Akkus in den Smartphones ist auch an den 5G-Stationen gültig. Die Kunden können ihre Geräte aber in den Kassenräumen der Tankstellen einsetzen und dort das schnelle Mobilfunknetz nutzen.