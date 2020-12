Nach der Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen am Erfurter Anger ermittelt die Polizei gegen einen 30-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Er habe seine Beteiligung am Geschehen gestanden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

In der Innenstadt von Erfurt hat es am Mittwochabend einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Jetzt gibt es einen Verdächtigen. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel