Mit sieben Neuzugängen und einem neuen Trainer startet Volleyball-Bundesligist SWE Volleyteam Erfurt in die neue Saison. Das Ziel der Mannschaft ist der Klassenerhalt, sagte der neue Coach Florian Völker am Dienstag bei der Team-Präsentation in Erfurt. Spektakulärster Neuzugang ist die Verpflichtung der 39-fachen Nationalspielerin Jennifer Pettke. Sie wechselte aus Vilsbiburg nach Erfurt und soll als erfahrene Spielerin die Mannschaft anführen. Insgesamt beträgt der Etat der Bundesliga-Mannschaft 600.000 Euro, so viel wie in der vergangenen Saison. Am 9. Oktober startet das SWE Volleyteam Erfurt mit einem Heimspiel gegen Münster in die neue Bundesliga-Spielzeit.

Vollballerinnen von Schwarz-Weiss Erfurt beim Mannschaftsfoto. Bildrechte: MDR/Jürgen Kolarzik