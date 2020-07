Für Generalintendant Guy Montavon ist es die vierte Amtszeit. Seit 18 Jahren lenkt er die Geschicke des Erfurter Theaters. Zuletzt waren sein Führungsstil und die inhaltliche Ausrichtung des Hauses zunehmend in Kritik geraten. Die "Ständige Kulturvertretung" als ehrenamtlicher Zusammenschluss von Vertretern der freien kulturellen Szene hatte in einem offenen Brief eine stärkere Öffnung des Theaters in die Stadt hinein gefordert.