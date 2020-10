Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland Josef Schuster hat am Donnerstagabend in Erfurt vor wachsendem Antisemitismus gewarnt.

Dem Judenhass verfallen nicht nur dumme Menschen - sagte Schuster wörtlich. Antisemitismus sei auch in der Mitte der Gesellschaft zu finden. Seit 900 Jahren leben Juden in Thüringen - so lange hielten sich hartnäckig Vorurteile gegen sie.

Themenjahr - 900 Jahre jüdisches Leben in Thüringen

"Dem Judenhass verfallen nicht nur dumme Menschen" - sagte Josef Schuster bei der Eröffnung des Themenjahrs. Bildrechte: IMAGO Mit einem Festakt am Abend wurde am Donnerstag das Thüringer Themenjahr zu 900 Jahren jüdischem Leben in Thüringen eröffnet. Ein Jahr lang sind wechselnde Sonderausstellungen und Veranstaltungen rund ums Judentum geplant. Dabei steht laut Reinhard Schramm, dem Vorsitzenden der Thüringer Landesgemeinde, nicht nur jüdische Geschichte, sondern auch jüdisches Leben heute im Fokus.

Das neue Themenjahr zu neun Jahrhunderten jüdischem Leben in Thüringen können aber dazu beitragen, das Misstrauen gegenüber Juden abzubauen, sagte Schuster auf der Eröffnungsfeier. Es sei wichtig zu verstehen, dass das Judentum Deutschland mitgeprägt und zu dem gemacht hat, was es heute ist.

Über 100 Veranstaltungen und Projekte