Thomas-Cook-Pleite Fluggäste auch in Erfurt gestrandet

Bundesweit seien auch am Dienstag Passagiere betroffen, nicht aber in Erfurt, sagte Bühl. Dort ist für Dienstag regulär kein Start geplant. Erst am Mittwoch heben am Flughafen Erfurt wieder zwei Flugzeuge in Richtung Hurghada in Ägypten und Palma de Mallorca ab. Thomas Cook-Kunden sollten sich laut Brühl vorab beim Reiseveranstalter informieren, wie der aktuelle Status ist. Urlauber, die ihre Reisen bei anderen Gesellschaften gebucht haben, können ohne Einschränkungen fliegen.