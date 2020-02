Thüringens größte Verbrauchermesse ist am Samstag in ihre 30. Auflage gestartet. Auf dem Erfurter Messegelände präsentieren sich zur "Thüringen Ausstellung" 750 Aussteller. Bis zum 8. März werden mehrere Zehntausend Besucher erwartet.

Angesichts der jüngsten Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland wurden nach Angaben des Veranstalters RAM Regio die Hygiene-Vorkehrungen erhöht. So würden Handläufe auf dem Gelände zusätzlich gereinigt und desinfiziert und auch die Oberflächen in den Toiletten würden häufiger gereinigt als sonst. Zudem seien weitere Spender für Desinfektionsmittel aufgestellt worden, sagte Geschäftsführerin Constanze Kreuser der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings sei die Hygiene während der Thüringen Ausstellung schon in den Vorjahren mit Blick auf die Grippesaison ein wichtiges Thema gewesen.