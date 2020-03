Mit rund 19.000 Besuchern am Eröffnungswochenende hat die Thüringen Ausstellung deutlich schwächer begonnen als in den Vorjahren. Im vergangenen Jahr waren am ersten Wochenende rund 25.000 Besucher auf der Messe in Erfurt gezählt worden, 2018 waren es rund 23.000. Offenbar seien in der aktuellen Situation vor allem jene Gäste zu Hause geblieben, die sonst zum Schauen und Schlendern gekommen seien, sagte Messechefin Constanze Kreuser. Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus hatten die Veranstalter die Hygiene-Vorkehrungen zwar verschärft, aber mit Rückgängen gerechnet.