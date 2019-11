Die Party kann starten. Am 23. November steigen in der Messe Erfurt die "Traumhits 2019" – präsentiert von MDR THÜRINGEN. Mit dabei sind Stars der 1990er-Jahre wie "Right Said Fred", "Caught in the Act" und "Snap". Auch "DJ Ötzi", "Londonbeat" und die Showband "New Chapter" stehen auf der Bühne.