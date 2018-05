Wirtschaftsminister Tiefensee eröffnet Mikrosensorik-Institut in China

Eine Info-Tafel illustriert die deutsch-chinesische Verbindung. Bildrechte: MDR/Birgit Schindler

Sie können Temperaturen, Lichtverhältnisse, Druckverhältnisse oder Festigkeiten messen und sind nicht mehr wegzudenken: Sie werden eingesetzt in Rauchmeldern, Autos bis hin zu digitalen Steuerungen in den Smart Cities. China nutzt dabei gern den Technologietransfer aus Thüringen. Seit fünf Jahren arbeitet das CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik Erfurt mit seinen chinesischen Partnern von "DER Sensor-Group" zusammen. Im vergangenen März hatten sie die Idee, ein ähnlich gelagertes Forschungsinstitut auch in Nanjing aufzubauen, 14 Monate später ist es bezugsfertig.



Auch Thüringen wird mit der Region um die 8 -Millionen-Stadt Nanjing 250 km nördlich von Shanghai weiter zusammen arbeiten. Dazu unterschrieb Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD), der derzeit mit einer Thüringer Wirtschaftsdelegation in China weilt, eine Erklärung. Die Entwicklung der Region war rasant: In nur wenigen Jahren ist eine der innovativsten und wirtschaftlich erfolgreichsten Entwicklungszonen entstanden, 54 der 500 weltweit größten Firmen haben sich angesiedelt. Außerdem entstanden 16 Universitäten mit 400 Forschungszentren und 26 Gründerzentren.