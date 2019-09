Der Mann war offenbar schon seit Tagen auf Reisen. Er soll Mitte Juli aus Frankreich nach Deutschland eingereist sein. Am 15. Juli wurde er bei einem Diebstahl auf dem Kölner Hauptbahnhof geschnappt. Dann fuhr er schwarz mit der Bahn nach Hamburg. Am 19. Juli tauchte er früh in Frankfurt am Main auf und beging dort wieder einen Diebstahl. Nachdem die Bundespolizei ein Verfahren eingeleitet hatte, durfte er weiterreisen und noch am selben Tag gegen 17 Uhr wurde er bei einem Diebstahl am Erfurter Hauptbahnhof erwischt. Die örtliche Bundespolizei nahm ihn fest und er kam in eine Gewahrsamszelle. Noch in der Nacht zeigte er plötzlich keine Lebenszeichen mehr und starb in den Abendstunden des 20. Juli im Erfurter Helios-Klinikum.

Vorwürfe von Linkenpolitikerin

Nachdem die Staatsanwaltschaft Erfurt den Fall wenige Tage später öffentlich machte, gab es Vorwürfe der Linken-Landtagsabgeordneten Sabine Berninger gegen die Bundespolizisten. In einer Pressemitteilung hieß es: "Nach den bisher vorliegenden Informationen kommt womöglich der Tatbestand der Freiheitsberaubung infrage, möglicherweise auch unterlassene Hilfeleistung." Berninger stützte sich darauf, dass die Staatsanwaltschaft mitgeteilt habe, dass der Mann aus dem Gewahrsam hätte entlassen werden müssen. Allerdings habe er so fest geschlafen, dass die Beamten ihn in der Zelle ließen. Berninger teilte dazu mit: "Die Bundespolizei dürfe jemanden nicht einfach in Gewahrsam behalten, bloß weil er gerade fest schlafe." Doch treffen die Vorwürfe zu? Laut Staatsanwaltschaft werden die Tatvorwürfe der Freiheitsberaubung und der unterlassenen Hilfeleistung nicht geprüft. Es gebe keinen Anfangsverdacht, teilte die Behörde MDR THÜRINGEN mit. Bloße Vermutungen reichten für eine Strafverfolgung nicht aus.

Staatsanwaltschaft sieht keinen Verstoß

Nach bisherigen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft haben die Beamten die Regeln eingehalten. So wurde zur Vernehmung des Mannes eine Dolmetscherin geholt. Sie übersetzte ins Französische. Sie war auch bei der Untersuchung des Algeriers durch den Notarzt dabei. Bei dieser wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft auch ein Rezept über die Einnahme von Subutex in französischer Sprache gefunden. Das wurde durch die Dolmetscherin ebenfalls übersetzt. Subutex ist ein Drogenersatzmedikament.

Der Festgenommene hatte ein Rezept für ein Drogenersatzmittel bei sich. Bildrechte: dpa Gegen 21:15 Uhr habe der Notarzt entschieden, dass sich der Mann die vorgeschriebene Dosis von 8 mg später selber verabreichen sollte, damit es zu keinen Entzugserscheinungen komme. Auch das, so die Staatsanwaltschaft Erfurt, sei dem Mann übersetzt worden. Gegen 21:30 Uhr habe der Mann dann im Beisein der Polizeibeamten diese Dosis zu sich genommen. Zuvor hatten sie in seinem Rucksack eine große Menge von Subutex-Medikamentenpackungen gefunden. Die Beamten gingen davon aus, dass er sie wohl nicht zum Eigenbedarf bei sich hatte. Drogenersatzmittel werden mittlerweile in Kombination mit harten Drogen unter Süchtigen gedealt. Von daher nahmen ihm die Bundespolizisten den Rucksack weg.

Todesursache weiter unklar

Laut Staatsanwaltschaft versuchten die Beamten gegen 22:45 Uhr den Algerier in seiner Zelle zu wecken, damit er das Vernehmungsprotokoll unterzeichnen konnte. Doch das scheiterte, weil der Mann sich kurz aufgesetzt habe, aber gleich wieder eingeschlafen sei. Inzwischen hatte ein Bereitschaftsstaatsanwalt gegen 23:00 Uhr entschieden, dass er aus dem Gewahrsam entlassen werden sollte. Aber der Mann habe so fest geschlafen, dass die Bundespolizisten sich entschieden, ihn schlafen zu lassen. Das ganz aus Fürsorgegründen, heißt es in der Antwort der Staatsanwaltschaft an MDR THÜRINGEN.

Die Zelle sei regelmäßig kontrolliert worden. Dabei sei dann festgestellt worden, dass der Mann plötzlich keine Vitalfunktionen mehr hatte. Sofort hätten die Beamten mit der Wiederbelebung begonnen. Ein Rettungswagen habe ihn dann ins Helios-Klinikum gebracht, wo er verstorben sei. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Erfurt ist die Todesursache noch immer unklar. Es würden derzeit weitere Untersuchungen angestellt, um das zu klären.