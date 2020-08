Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Erfurt ist am Mittwochmittag ein Radfahrer tödlich verunglückt. Der 84 Jahre alte Mann war im Erfurter Norden an einem Fußgängerübergang über die Gleise geradelt und von der Bahn erfasst worden, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Tödlicher Unfall: Für den verunglückten Radfahrer kam am Mittwoch jede Hilfe zu spät. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel