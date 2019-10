Als Tora werden die ersten fünf Bücher der jüdischen Bibel bezeichnet. Wenn eine solche Tora geschrieben wird, läuft dabei alles ganz anders ab als bei der christlichen Bibel. Zum einen unterscheidet sich die Tora-Rolle schon rein äußerlich als aufgerolltes Pergament von den Büchern mit Bibeltexten. Zum anderen wird eine Tora-Rolle komplett von Hand geschrieben, akribisch Buchstabe für Buchstabe. Ein eigens ausgebildeter Schreiber, der sogenannte "Sofer", ist dafür zuständig. Bei der neuen Tora-Rolle, die am Mittwoch von den christlichen Kirchen an die jüdische Landesgemeinde übergeben wurde, übernimmt der Rabbiner Reuven Yaacobov aus Berlin diese Aufgabe. Mit dem Geschenk wollen die Evangelische Kirche Mitteldeutschland und das Bistum Erfurt ein Zeichen für die enge Verbundenheit von Juden und Christen setzen.

Reuven Yaacobov hat bei einer feierlichen Zeremonie am Mittwoch den allerersten Buchstaben auf das Pergament geschrieben: ein B(eth). Denn das erste Wort in der Tora lautet "bereschit" und bedeutet "im Anfang". Dabei unterstützt wurde er von Mitgliedern der jüdischen Gemeinde. Sie durften "mitschreiben", indem sie ihre Hand auf den schreibenden Arm des Sofers legten. Auch die Bischöfe der Kirchen, die die Tora schenkten, wurden beteiligt.

Nachdem nun der erste Buchstabe geschrieben ist, wird der Sofer die Tora in Berlin weiterschreiben. Ungefähr zwei Jahre soll die buchstäbliche Handarbeit dauern, die außerdem an viele Regeln geknüpft ist: So muss das Pergament zum Beispiel von Hand aus der Haut von reinen Tieren wie Rind, Ziege oder Reh gefertigt sein. Das Schreibwerkzeug ist ein Vogelkiel von Gans oder Truthahn und die Tinte darf keine Metallzusätze enthalten. Insgesamt umfasst die Tora 304.805 Buchstaben und darf keine Fehler enthalten. Dies würde rituelle Unreinheit bedeuten.