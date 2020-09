Fußball Rot-Weiß-Erfurt-Trainer offenbar vor dem Aus

Bei Fußball-Oberligist FC Rot-Weiß Erfurt bahnt sich offenbar ein Trainerwechsel an. Wie der Berater von Cheftrainer Robin Krüger, Philipp Funke, MDR THÜRINGEN sagte, wurde Krüger am Dienstagnachmittag freigestellt. Nach Funkes Angaben waren unterschiedliche Saisonziele und Differenzen in der Kaderplanung ausschlaggebend für diese Entscheidung.

RWE-Cheftrainer Robin Krüger. Bildrechte: Karina Hessland-Wissel