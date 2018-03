Wegen Problemen mit Triebwerk Transall der Luftwaffe in Erfurt notgelandet

Auf dem Erfurter Flughafen ist am Donnerstagnachmittag ein Transportflugzeug der Bundeswehr notgelandet. Der Geschäftsführer des Flughafens Erfurt-Weimar, Uwe Kotzan, sagte MDR THÜRINGEN, die Transall sei um 14:59 Uhr in Erfurt gelandet, nachdem eines der beiden Propeller-Triebwerke ausgefallen war. Wenige Minuten zuvor sei der Tower verständigt worden und habe "Full Emergency" ausgelöst. Daraufhin seien planmäßig die Flughafen-Feuerwehr sowie die Erfurter Berufsfeuerwehr ausgerückt. Die Maschine sei jedoch problemlos gelandet. Andere Starts oder Landungen in Erfurt wurden durch die Notlandung nach Angaben von Kotzan nicht beeinträchtigt.

Die Maschine steht nach der sicheren Landung auf dem Vorfeld des Flughafens. Bildrechte: MDR/Martin Wichmann