Eine 95 Jahre alte Frau aus Erfurt hat ihr gesamtes Vermögen Betrügern gegeben. Laut Angaben der Polizei übergab die Seniorin am Mittwoch zwei Sparbücher, Schmuck und Bargeld im Wert von 30.000 Euro. Immer wieder rufen laut Polizei Betrüger bei älteren Menschen an. Sie geben sich als Ärzte aus und erzählen Geschichten über Enkelkinder oder andere nahe Verwandte, die schwer an Covid-19 erkrankt seien.

Mit verschiedenen Maschen nutzen Trickbetrüger die Corona-Pandemie, um Geld und Wertsachen zu erbeuten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK