In Erfurt findet auch in diesem Jahr ein Oktoberfest statt - als "Erfurter Altstadtherbst". Nicht nur der Name ist neu. Wegen der Corona-Krise gibt es auch viele weitere Unterschiede zum traditionellen Herbstfest auf dem Domplatz. So gilt laut Marktmeister Sven Kaestner ein generelles Alkoholverbot. Das gesamte Gelände wird eingezäunt, Besucher müssen Schutzmasken tragen und werden registriert. Geplant sind zwei Einlasspunkte - einer am Lauentor und ein Haupteingang an der Marktstraße.