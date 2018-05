Anti-Müll-Kampagne in Erfurt: Tütchenpflicht für Hundehalter

Die Stadt Erfurt will entschlossener gegen Müll im Stadtgebiet vorgehen. Dazu soll ab Samstag für Hundehalter eine Pflicht zum Mitführen einer Hundetüte gelten. Werden bei Stichproben Hundehalter ohne Tüte erwischt, drohen ihnen Verwarn- bzw. Bußgelder in Höhe von 20 bis 30 Euro, sagte Steffen Linnert, Beigeordneter für Bürgerservice, am Freitag in Erfurt. Erfahrungen in anderen Städten hätten gezeigt, dass die Verschmutzung durch Hundekot am ehesten vermieden werden kann, wenn Hundehalter verpflichtet werden, derartige Beutel mit sich zu führen.

Nur noch erlaubt, wenn Herrchen alles in eine Mülltüte packt und entsorgt: Erfurt kontrolliert Hundehalter künftig stärker. Bildrechte: MDR/Susanne Reh