Nach einem Überfall auf eine 89-Jährige in Erfurt im Juni sitzt ein Mann in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft Erfurt mitteilte, ist am Mittwoch Haftbefehl gegen einen 41-jährigen Erfurter erlassen worden. Ihm werde versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und besonders schwerem Raub vorgeworfen.