+ Video

Sonntag, 24. November: Traktoren-Fahrer rasten in Arnstadt Am Montag werden mehr als 1.600 Traktoren auf den Thüringer Autobahnen unterwegs sein. Die ersten haben sich bereits am Sonntag in Arnstadt getroffen. In Berlin sind eine Sternfahrt mit mehr als 5.000 Traktoren aus dem gesamten Bundesgebiet sowie eine Kundgebung am Brandenburger Tor geplant. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel