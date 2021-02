In den vergangenen Jahren sei das jüdische Erbe so in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt, habe so einen hohen Stellenwert in der Stadtgeschichtsforschung bekommen, sei so ein wichtiges Thema für die Stadt, die Kulturszene geworden, dass man unter diese Flughöhe nicht mehr sinken werde. Die Alte Synagoge ziehe - in normalen Jahren - jährlich etwa 45.000 Besucher an, Tendenz steigend. Viele Touristen kamen - vor Corona - nach Erfurt, um genau das zu erleben: jüdische Geschichte hautnah.