Unfall an der A71-Ausfahrt Erfurt-Stotternheim ist ein Autofahrer am Samstagmittag verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei hatte sich der 32-Jährige mit seinem Auto überschlagen. Weitere Fahrzeuge seien nicht betroffen gewesen. Die Unfallursache ist unklar. An dem Autobahnanschluss staute sich der Verkehr