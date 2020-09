Dabei wurde der 22-Jährige schwer verletzt und musste per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der 52-jährige Lkw-Fahrer und seine 48-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. In der Folge kam es laut Polizeiangaben noch zu drei weiteren Unfälle, weil Autos über Trümmerteile fuhren. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten auf der A71 dauerten mehrere Stunden.

Zu Behinderungen auf der A4 kam es am Dienstagmorgen nach einem Lkw-Unfall am Hermsdorfer Kreuz. Ein Gefahrguttransporter war laut Autobahnpolizei aus bisher unbekannter Ursache in die Leitplanke gefahren. Der Tank wurde nicht beschädigt, der Fahrer blieb unverletzt. Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Trümmerteile wurden über in beide Fahrtrichtungen verstreut. Außerdem lief Diesel aus.