Ein Unfall auf der B7 in Erfurt hat am Donnerstagmorgen für einen Stau im Berufsverkehr gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, war ein Auto im Ortsteil Linderbach komplett unter einen Lkw gerutscht. Der Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Am Wagen entstand Totalschaden.

Bei dem Unfall mit einem Lkw in Erfurt wurde das Auto erheblich beschädigt. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel