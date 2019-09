Bei einem Unfall auf der B7 zwischen Mönchenholzhausen und Erfurt ist am Montagabend ein Mann schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen war der Wagen des 36-Jährigen bei einem Überholmanöver ungebremst in ein anderes Auto gefahren, das ebenfalls gerade zum Überholen ansetzte. Der Wagen geriet ins Schleudern und fuhr in eine Böschung. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße war für fast fünf Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Polizei schätzt den Schaden auf 35.000 Euro.

Der Wagen wurde beim Unfall zerstört. Bildrechte: MDR/Vesselin Georgiev