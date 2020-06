Vier Männer, darunter zwei Polizisten, sind am Dienstag bei einem Unfall in Erfurt schwer verletzt worden. Die beiden Beamten wollten mit ihrem Streifenwagen ein Auto am rechten Fahrbahnrand der B7 bei der Ausfahrt Kerspleben absichern, das offensichtlich eine Panne hatte.

Die Beamten sicherten zum Unfallzeitpunkt eine Pannenstelle auf der B7 ab. (Symbolbild) Bildrechte: dpa