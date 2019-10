Die rund 5.000 Thüringer Polizeibeamten erhalten bis zum Jahr 2022 neue Uniformen. Die ersten Kleidungssätze im Wert von jeweils rund 1.200 Euro sind am Dienstag in Erfurt offiziell vorgestellt und an die Polizeianwärter des Ausbildungszentrums Meiningen übergeben worden. In den kommenden drei Jahren werden nach und nach alle Beamten neu eingekleidet.

Um die Uniformen zu beschaffen, ist die Thüringer Polizei eine Kooperation mit dem sogenannten "Nordverbund", also den Ländern Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen eingegangen. Die Beamten in den norddeutschen Bundesländern tragen somit die exakt gleichen Uniformen wie ihre Kollegen in Thüringen.

Thüringen will Polizei-Uniformen günstiger einkaufen

Laut Thüringer Innenministerium hat dies vor allem wirtschaftliche Gründe. Thüringen sei als Bundesland einfach zu klein, die benötigte Menge zu gering, um vorab ausreichend günstige Angebote von Händlern zu erhalten und zuverlässig beliefert zu werden. Zudem seien die Uniformen wegen der hohen Stückzahlen preiswerter. Die künftige Kleidung der Thüringer Polizisten soll auch einen neuen Schnitt haben. Bildrechte: MDR/Peter Sommer

Neu bei der Polizei in Thüringen: achteckige Mütze und anheftbares Wappen

Ein Polizei-Uniformsatz besteht aus insgesamt 45 Einzelstücken. Angefangen bei der Mütze über Jacke, Hose und Halbschuhen bis hin zu Socken und Unterwäsche. Neu beim Ausrüstungssatz der Thüringer Polizei sind unter anderem die achteckige Schildmütze, die dunkelblauen Hemden und Hosen und das anheftbare Landeswappen am Ärmel. Aus der Vorgänger-Uniform erhalten geblieben sind dagegen unter anderem die weißen Innendienst-Hemden, Unterwäsche, Schuhe und Socken.

Alles in allem kosten die neuen Uniformen rund 2,5 Millionen Euro. Mehrkosten für den Steuerzahler entstehen laut Innenministerium nicht. Zum einen müssten für die Polizeischüler sowieso jedes Jahr neue Uniformsätze angeschafft werden, zum anderen erhielten die übrigen Beamten in den kommenden drei Jahren nach und nach neue Uniformteile. Die jährliche Dienstkleidungspauschale in Höhe von 246 Euro entfalle im Gegenzug.