Sozial- und Gesundheitswesen Verdi übergibt 16.000 Unterschriften an Ministerin Werner

Mehr als 16.000 Beschäftigte des Sozial- und Gesundheitswesens in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben sich an einer Unterschriftenaktion der Gewerkschaft Verdi beteiligt. Sie fordern zum Beispiel, dass die zugesagte Belastungsprämie in Höhe von 1.500 Euro an alle Beschäftigten der Branche ausgezahlt wird. Darüber hinaus verlangen sie bessere Ausstattungen zum Schutz vor Infektionen.

Die Aktion stand unter dem Motto "Wir waren, sind und bleiben systemrelevant". Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck