Der Mediziner Mark Schmidt aus Erfurt ist wegen Dopings von Spitzensportlern zu vier Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht München belegte ihn am Freitag zudem mit einem Berufsverbot über drei Jahre und 158.000 Euro Geldstrafe. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Arzt mehrere Winter- und Radsportler über Jahre mit Blutdoping behandelte. Zudem verabreichte er einer österreichischen Mountainbikerin in einem Fall ein Präparat, das nicht für den Gebrauch an Menschen zugelassen war. Der 42-Jährige wurde deshalb von der Strafkammer auch wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt.

Mark Schmidt (gepixelt) am 8. Januar vor Gericht. Bildrechte: dpa