Nach Einbruchserie in Erfurt Einbrecherbande zu Haftstrafen verurteilt

Die Sonderkomission "Dämmerung" der Polizei war der Einbrecherbande auf die Spur gekommen. Die Verurteilten waren vorwiegend in Einfamilienhäuser in Erfurt und Umgebung eingebrochen und hatten Schmuck, Geld und elektronische Geräte mitgenommen. Den Ermittlungen zufolge gehören die Tatverdächtigen zu einem Clan von Kosovo-Albanern .

Labinot K. gilt als Kopf der Einbrecherbande. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mit der Anklage waren vier Männern und einer Frau 70 Einbrüche zur Last gelegt worden. Über zwei Jahre hatte das Erfurter Landgericht verhandelt. Der mutmaßliche Clanchef wurde jetzt in Abwesenheit verurteilt.



Weil der Prozess so aufwendig war und so lange dauerte, war der Mann aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Kurz danach hatte er sich abgesetzt. Nach MDR-Informationen wurde er wegen anderer Straftaten inzwischen in Belgien festgenommen. Gegen die Ehefrau eines Verurteilten war das Verfahren wegen deren Risikoschwangerschaft abgetrennt worden. Gegen sie wird später erneut verhandelt.