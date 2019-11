Im Prozess um eine Schlägerei am Rande einer Box-Gala hat das Amtsgericht Erfurt einen Armenier am Mittwoch zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten verurteilt. Zwei weitere Angeklagte wurden freigesprochen. Sie seien als Schläger nicht zweifelsfrei auf Fotos und Videos erkennbar gewesen, so die Richterin.

Den Männern war vorgeworfen worden, den armenischen Profi-Boxer Karo Murat nach einem Boxkampf in der Messe Erfurt im April 2017 angegriffen zu haben. Die zuständige Staatsanwaltschaft Gera widerspricht der Richterin und hält die Angeklagten auf den Aufnahmen für "eindeutig identifizierbar". Sie will gegen das Urteil Rechtsmittel einlegen. Ursprünglich waren fünf Männer angeklagt, der Prozess gegen zwei weitere wurde jedoch von diesem Verfahren abgetrennt. Die Angeklagten waren schon im Jahr 2014 bei einer Mafia-Schießerei in Erfurt beteiligt. Auch Karo Murat soll damals am Tatort gewesen sein.