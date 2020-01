Vandalismus auf dem Buga-Gelände Grünes Buga-Auge sei wachsam

Es leuchtet grün. Ganz im Zeichen der Bundesgartenschau 2021. Allerdings sind es keine üppigen Wiesen oder akkurat gestutzten Hecken. Es sind helle Lampen, die das alte Garnisonslazarett-Gelände und den Petersberg in grünem Licht leuchten lassen. Wenn es dunkel wird in Erfurt, gehen sie an. Das Licht ist nicht besonders schön. Aber hell. Läuft man darunter durch, fühlt man sich gesehen. Nicht sehr heimlich.

Insgesamt gibt es sechs grün leuchtende "Wachtürme". Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck Auf dem Petersberg und dem Gelände rund um das alte Garnisonslazarett stehen insgesamt sechs Wachtürme, die das grüne Licht verbreiten. Oben sind neben den Lampen noch Kameras und Lautsprecher angebracht. Eine Art Laternenmast, eingefasst mit einem Warnhinweis: "Achtung, Videoüberwachung".



Wer also im Dunkeln über das Gelände streift und sich irgendwie merkwürdig verhält, fällt auf. Sieht der Wachdienst auf einem Bildschirm Seltsames spricht er die möglichen Einbrecher und Randalierer zunächst laut an.

Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck Es ist tatsächlich so, dass viele schon davon abgeschreckt worden sind. Und wenn man über diese Lautsprecheransagen nicht weiterkommt, fährt der Sicherheitsdienst zum Gelände und kontrolliert, ob alles in Ordnung ist. Arne Ott, Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Erfurt

Bauzäune haben keinen Effekt

Einfache Bauzäune halten nicht jeden Spaziergänger oder Neugierigen ab, haben die Buga-Macher beobachtet.

Ein Bauzaun hält niemanden auf. Obwohl Bauzäune da sind, laufen die Leute durch die Baustelle, an den großen Maschinen vorbei, bringen sich in Gefahr. Und selbst als wir Spezialschrauben an die Verbinder gemacht haben, wurden die aufgefummelt. Es ist erstaunlich, wieviel Erfindergeist dahinter steckt, um nicht ein bisschen mehr laufen zu müssen - um die Baustelle herum. Es ist Bequemlichkeit, aber auch Neugier. Stephan Wunder, Garten- und Friedhofsamt Erfurt

Seit April 2019 wurde an der Geriatrie 30 Mal Alarm ausgelöst. In den ersten Monaten rund 15 Mal, schätzt Arne Ott, dann wurde es weniger. Zehn Mal rückte der Sicherheitsdienst tatsächlich in die Nordhäuser Straße aus. Für den Petersberg liegen keine Zahlen vor.

Reste der illegalen Silvesterparty. Bildrechte: MDR/Stadtverwaltung Erfurt Nur an Silvester hilft das alles nichts: In der "Alten Geriatrie" wird ein neues Fenster aufgehebelt. Auf dem Boden liegen leere Sektflaschen und Zigaretten-Kippen. Die Toiletten wurden benutzt - obwohl noch kein Wasser fließt. Als die Bauarbeiter kurz vor Weihnachten in den Weihnachtsurlaub gehen, ist alles in Ordnung. Als sie am 6. Januar wieder auf ihre Baustelle zurückkommen, hat der "Blitz eingeschlagen". Hier hat jemand an einem verbotenen Ort Silvester gefeiert und 1.500 EUR Schaden verursacht. Und das trotz Baustellenkameras.

Brandstiftung und Diebstähle

Wenn sich wirklich jemand mutwillig Zutritt verschaffen möchte, dann ist das sicherlich auch eine gewisse Zeit möglich. Und in dieser Zeit kann man leider einiges anstellen, was nicht schön ist. Arne Ott, Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Erfurt

Auf dem Petersberg hieß das für das Zeitfenster zwischen Ansprache per Wachtürme und Sicherheitsdienst vor Ort zum Beispiel angefackelte Planen oder Weitwurf über die Mauer:

Stadtsprecher Daniel Baumbach (links) und Stephan Wunder Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck Eine unnötige Aktion war, dass von der Festungsmauer Bauzäune runtergeworfen wurden und diese schweren Betonfüße - direkt auf einen nicht einsehbaren Fußweg. Die Leute haben es in Kauf genommen, dass vielleicht wirklich jemanden getroffen wird von einem schweren Betonfuß. Und so eine Aktion ist extrem gefährlich. Stephan Wunder, Garten- und Friedhofsamt Erfurt

Andere Besucher des Petersbergs wollten die Plane anzünden, die am Gerüst der Peterskirche angebracht ist.

Die Peterskirche ist mit einer Plane verhüllt. Unbekannte versuchten sie in Brand zu stecken. Bildrechte: MDR/Stadtverwaltung Erfurt

Wenn sich das ausgebreitet hätte, hätten wir im schlimmsten Falle keine Peterskirche mehr. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen mehr als einen Bauzaun. Wir brauchen eine Kameraüberwachung mit Sicherheitsdienst. Arne Ott, Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Erfurt