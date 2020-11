Die Verbraucherzentrale Thüringen warnt vor einer Betrugsmasche durch ein angebliches Inkassounternehmen. Derzeit erhalten viele Haushalte Mahnungen der "Astra EU Inkasso AG". Angeblich sollen die Adressaten Forderungen aus einem Gewinnspielvertrag nicht beglichen haben. Die Verbraucherzentrale rät Betroffenen, kein Geld zu zahlen. Das Inkassobüro nennt demnach in dem Mahnschreiben nicht einmal den angeblichen Schuldner, in dessen Auftrag es die Forderung eintreiben will. Das Konto, auf das eingezahlt werden soll, befindet sich in Polen.