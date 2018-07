Einsatz beendet: Brief in Bürgeramt Erfurt ungefährlich

Nach dem Fund einer verdächtigen Briefsendung im Erfurter Bürgeramt hat die Polizei Entwarnung gegeben. Die Substanz in dem Brief sei ungefährlich, der Großeinsatz Dienstagvormittag beendet. Das verdächtigte weiße Pulver entpuppte sich als Backpulver.

Am Dienstagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei zum Bürgeramt gerufen, weil in der Poststelle ein Brief mit einem verdächtigen Pulver eingegangen war. Darauf sperrte die Polizei das Amt. Drei Mitarbeiter der Behörde waren mit der Substanz in Kontakt gekommen. Das Amt hat mittlerweile wieder geöffnet.