Im Thüringer Landtag ist am Mittwochvormittag ein verdächtiger Brief eingegangen. Laut Polizei läuft derzeit ein Einsatz am Abgeordnetengebäude in Erfurt. Das Gesundheitsamt ist vor Ort, die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an und baute ein Dekontaminierungszelt auf.

Nachdem im Landtag in Erfurt ein verdächtiger Brief eingegangen ist, kam die Feuerwehr zum Einsatz. Bildrechte: MDR/Juliane Maier-Lorenz