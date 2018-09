Interview mit Verfassungsschutzpräsident Kramer: Bekannte Thüringer Rechtsextreme auf Demonstrationen in Chemnitz

Herr Kramer, auf Bildern von den jüngsten Demonstrationen in Chemnitz sahen wir Teilnehmer, die den Hitlergruß zeigten. Ausländer wurde beschimpft. Gleichzeitig äußerten sich einige Demonstranten erboßt darüber, dass sie von der Presse in die rechte Ecke gestellt werden. Wir sahen auf den Bildern auch ein Ostthüringen-Transparent, auch Vertreter der rechtsextremen Thügida waren da. Welche Erkenntnisse haben Sie über eine Beteiligung von Thüringer Rechtsextremen an den Demonstrationen?

Im Zusammenhang mit der Demonstration in Chemnitz am 27. August gingen von bekannten Thüringer Rechtsextremisten sowie hier aktiven rechtsextremistischen Gruppen über soziale Netzwerke gesteuerte Aufrufe zur Teilnahme aus. Die Mobilisierung erstreckte sich über das gesamte Spektrum und alle Regionen Thüringens. Das einschlägige Teilnehmerfeld aus Thüringen dürfte sich hiesigen Einschätzungen nach im mittleren zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Zahl bewegt haben. Von einer ähnlichen Größenordnung war auch bei der Demonstration am Donnerstag auszugehen.

Das heißt, Sie haben Erkenntnisse, dass eine hohe Zahl an Rechtsextremen aus Thüringen organisiert in Chemnitz auftritt. Jetzt am Wochenende haben AfD und Pegida zu einem Trauer- oder Schweigemarsch aufgerufen. Mit wie vielen Rechtsextremen aus Thüringen rechnen Sie?

Für das kommende Wochenende gehen wir von einer eher stärkeren Teilnahme aus Thüringen aus.

AfD-Politiker, ihre Sympathisanten und Rechtsextreme auf einer Veranstaltung. Angesichts dieses Zusammengehens stellt sich die Frage, inwieweit der Verfassungsschutz die AfD unter Beobachtung stellt...

Rechtsextreme in Chemnitz Bildrechte: dpa Zunächst, welche Rahmenbedingungen für den Verfassungsschutz in Thüringen bei seiner Bewertung zur Beobachtungswürdigkeit eines Personenzusammenschlusses bindend sind, ist gesetzlich geregelt. Demnach sind Beobachtungsobjekte des Verfassungsschutzes regelmäßig Personenzusammenschlüsse (Parteien, Vereine oder andere Gruppierungen), zu denen konkrete Anhaltspunkte für extremistische Bestrebungen - also gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtete, politisch bestimmte ziel- und zweckgerichtete Verhaltensweisen - vorliegen müssen. Die AfD ist aktuell kein Beobachtungsobjekt des Thüringer Verfassungsschutzes. In der Gesamtschau liegen bislang keine hinreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für eine rechtsextremistische Bestrebung nach § 4 Abs. 1 Thüringer Verfassungsschutzgesetz in Thüringen vor. Eine maßgebliche Steuerung der Partei durch organisierte Rechtsextremisten oder eine von ihnen ausgehende maßgebliche Einflussnahme auf die Partei ist derzeit nicht feststellbar. Diese Einschätzung basiert auf der fortlaufenden Bewertung offen zugänglichen Materials in Thüringen und für Thüringen.

Nun gibt es ja dieses offensichtliche Zusammengehen von AfD, Pegida und Rechtsextremen auch aus Thüringen in Chemnitz...

Einzelne Kenn- und Treffverhältnisse von Rechtsextremisten und Mitgliedern der AfD sind bekannt. Entscheidend ist dann in der Folge die Frage, ob die AfD von solchen Rechtsextremisten möglicherweise unterwandert und maßgeblich gesteuert wird. Auch hierfür sind derzeit in Thüringen noch keine tatsächlichen Anhaltspunkte erkennbar.

In dieser Woche kam die Forderung der Bundes-SPD auf, dass der Verfassungsschutz, die AfD beobachten sollte, da - Zitat - "weite Teile der AfD offen völkisch-nationalistisches Gedankengut vertreten und rechtsextreme Gewalttaten verharmlosen". Ein AfD-Bundestagsabgeordneter sprach nach dem Tod des Deutschen in Chemnitz mutmaßlich durch Ausländer von einer "Bürgerpflicht", jene "todbringende Messermigration zu stoppen". In Hessen drohte ein AfD-Verband Journalisten mit Gewalt. Wie werten Sie diese - auch sprachliche - Entwicklung?

Selbstverständlich registrieren wir seit geraumer Zeit bundesweit und eben auch ganz aktuell, dass einzelne Mitglieder der AfD und dazu gehören auch Führungskräfte, zunehmend auf rechtsextremistischen Sprachgebrauch zurückgreifen. Der Rassismus der rechtsextremistischen Bewegungen, insbesondere der sog. „Ethnopluralismus“ findet zunehmend einen Resonanzboden auch in der AfD. „Ob diese extremistischen Positionen einzelner Mitglieder bzw. auch von Entscheidern und Führungspersönlichkeiten für die Gesamtpartei prägend werden, prüfen und bewerten wir fortlaufend. Eine Tendenz scheint m.E. in diese Richtung deutlicher zu werden, kann aber derzeit nicht abschließend bejaht werden.“

Das heißt, eine Beobachtung der AfD in Thüringen schließen Sie nicht aus?