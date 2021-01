Eine Verfolgungsjagd im Erfurter Süden endete am Sonntagabend an einer Hauswand. Wie die Polizei mitteilte, ging der Fahrt ein Familienstreit voraus.

Der 30 Jahre alte Mann fuhr weiter nach Erfurt. Hier war er teilweise mit 150 km/h durch die Stadt gerast und fuhr dabei über mehrere rote Ampeln. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. An einer Kreuzung in Richtung Herrenberg krachte der Fahrer in der Häßlerstraße an eine Hauswand.