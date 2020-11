Laut Polizei war der Kombi in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, in den Graben gerutscht und hatte sich überschlagen. Der leicht verletzte Mann konnte sich selbst befreien, alle übrigen Insassen mussten aus dem Wrack geschnitten werden. Keiner der drei war angeschnallt. Der 25-Jährige wurde nach Polizeiangaben bereits leblos geborgen und starb noch an der Unfallstelle an schweren Kopfverletzungen.

Die Feuerwehr setzte Spezialwerkzeug ein, um an die Verletzten heranzukommen. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel