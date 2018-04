Der Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) erhöht ab Sonntag, 1. April, die Preise. "Da wir weiterhin eine positive Entwicklung der Fahrgastzahlen verzeichnen, konnte die Tarifanpassung begrenzt werden: Insgesamt ist die Anhebung der Fahrpreise im gewichteten Mittel um 2,08 Prozent notwendig. Nicht betroffen sind die Einzelfahrten und Kinder-Einzelfahrten sowie die 4-Fahrtenkarten und Kinder-4-Fahrtenkarten in den CityZonen Erfurt, Weimar, Jena und Gera", so Christoph Heuing, Geschäftsführer des VMT.

Nicht alle Tickets werden teurer. Einzelfahrten in den CityZonen der großen Städte zum Beispiel nicht. Bildrechte: MDR/André Plaul

Grund für die Tarifanpassung sind laut Heunig notwendige Investitionen in den Fuhrpark, die Infrastruktur sowie in moderne Vertriebs- und Informationssysteme. Zum Ausgleich der dafür entstehenden Kosten seien die Verkehrsunternehmen auf den Erhalt von Zuschüssen aus öffentlichen Mitteln angewiesen. "Da die Höhe dieser Zuschüsse begrenzt ist, ist neben der Schaffung neuer Finanzierungsmöglichkeiten eine Tarifanpassung notwendig", so Heuing weiter.