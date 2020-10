In der stark befahrenen Erfurter Talstraße startet in dieser Woche ein Verkehrsversuch: Fußgänger und Radfahrer bekommen mehr Platz, dafür wird die Strecke für Autos schmaler.

So wird der Gehweg künftig einen Meter breiter sein. Autos können dann immer noch nebeneinander fahren, allerdings ist ein Überholen von Lastwagen künftig nicht mehr möglich. Am Montag wurden dazu die alten Markierungen abgefräst. Je nach Wetter werden am Dienstag oder Mittwoch die neuen Markierungen aufgebracht. Die neue Verkehrsregelung ist zunächst als Verkehrsversuch für die Dauer von sechs Monaten angelegt. Er wird wissenschaftlich von der Bauhaus-Universität Weimar begleitet. Durch eine Vorher-Nachher-Untersuchung wird geprüft, ob sich die Verkehrssicherheit, der Verkehrsablauf und die Akzeptanz erhöhen. Solche überbreiten Fahrstreifen schlägt das Radverkehrskonzept der Stadt an mehreren Stellen vor. Bisher wurden sie jedoch noch nicht umgesetzt.