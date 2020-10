Nach einer Schlägerei am Samstagabend im Erfurter Ortsteil Töttleben hat das Amtsgericht Erfurt am Montag Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, soll der beschuldigte 18-Jährige seinem Opfer mehrfach mit einem Baseballschläger auf den Kopf geschlagen haben. Dabei nahm er laut Staatsanwaltschaft billigend in Kauf, dass sein Gegner stirbt.