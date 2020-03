Autofahren in Erfurt macht in diesem Jahr definitiv keinen Spaß. Statt fahren ist stehen im Stau angesagt. Pendler sollten sich auf dem Weg zur Arbeit nicht nur mit Knabbergebäck und einer Flasche Wasser eindecken, sondern auch in Geduld üben. Und, sagt Frank Helbing, Abteilungsleiter im Verkehrsamt, sehr viel mehr Zeit einplanen. "Früher aufstehen", heißt es in diesem Jahr, so Helbing.

Wird schon in normalen Jahren mit rund 3.500 Baustellen relativ viel auf den Straßen der Landeshauptstadt saniert und ausgebessert, so sind es 2020 mehr als 4.000 Baustellen. "Das Problem daran ist nicht allein die Menge, sondern es sind viele Großbaustellen an vielen neuralgischen Punkten dabei." Helbing zählt zu den sich massiv auf den Verkehr auswirkenden Baustellen 103 Straßenverkehrsprojekte.