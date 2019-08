Angebundener Stieglitz in Erfurt: Auf diese Weise sollten andere Singvögel angelockt werden.

Angebundener Stieglitz in Erfurt: Auf diese Weise sollten andere Singvögel angelockt werden.

Angebundener Stieglitz in Erfurt: Auf diese Weise sollten andere Singvögel angelockt werden. Bildrechte: Landespolizeiinspektion Erfurt

Singvögel befreit Polizei schnappt Vogeldiebe in Erfurt

Hauptinhalt

Mutmaßliche Vogelfänger haben an einer Kiesgrube im Erfurter Norden ihre Fallen aufgestellt. Die Polizei fasste zwei Männer. In deren Keller hielten sie zwei Dutzend Stieglitze in Käfigen.