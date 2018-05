Thüringer Volkshochschulen erfinden sich neu

Die steigende Nachfrage nach Integrationskursen - wie hier in Leipzig - hatten manche Volkshochschulen zeitweise ans Limit gebracht. Bildrechte: dpa

Die Sprachkurse für Flüchtlinge hatten nicht wenige Volkshochschulen zeitweise ans Limit gebracht. Zum Teil mussten andere Kurse gestrichen werden. Finanziell sind die Kurse nach Verbandsangaben durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge allerdings sehr gut ausgestattet. An der gastgebenden Volkshochschule in Erfurt gab es im vergangenen Jahr neun Integrationskurse und acht Deutschkurse mit 320 Teilnehmern.



In einer Welt, in der jeder zu jeder Stunde an jede erdenkliche Information gelangen könne, werde politische Bildung wichtiger, sagte der Leiter der Volkshochschule Erfurt, Torsten Haß, MDR THÜRINGEN. "Wir müssen Debatten anregen und moderieren", so Haß. Auch in der Flüchtlings- und EU-Politik gebe es - trotz all der vielen Medienzugänge - ein großes Informationsdefizit. Man müsse die Leute mitnehmen, auch wenn man noch nicht die Lösung für alles habe, so Haß. Die Volkshochschulen hätten hier eine große Verantwortung. Vor zehn Jahren wurde an der VHS in Erfurt der Bereich "Politik und Gesellschaft" aufgebaut. Hier sei man zum Beispiel mit Schülern und Senioren im Gespräch. Exkursionen und Workshops beschäftigen sich mit Geschichte, politischen Prozessen und demokratischen Gepflogenheiten.