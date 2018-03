Insgesamt 91 Landräte, Oberbürgermeister und hauptamtliche Bürgermeister werden in Thüringen am 15. April gewählt. Jetzt stellen die Parteien ihre Schwerpunkte vor.



Die Thüringer SPD will bei den Kommunalwahlen im April ihre Position in den Städten und Landkreisen stärken. Schwerpunkte im Wahlkampf der SPD sind unter anderem weitere Investitionen in die Schulen, der Bau bezahlbarer Wohnungen, die Sicherheit in den Kommunen und die Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs. v.l.n.r.: Albrecht Schröter, Michael Klostermann, Harald Zanker, Katharina Schenk, Onno Eckert, Antje Hochwind, Fabian Giesder, Stefan Wolf, Wolfgang Tiefensee Bildrechte: MDR/Wolfgang Hentschel

Landesgeschäftsführer Michael Klostermann räumte ein, dass die SPD inbesondere in den ländlichen Gebieten Schwierigkeiten hat, eigene Kandidaten aufzustellen. Die Partei hat 41 Kandidaten aufgestellt. In mehreren Landkreisen mussten die Sozialdemokraten gemeinsam mit anderen Parteien Kandidaten nominieren.



Der SPD-Landesvorsitzende Wolfgang Tiefesee rief die Thüringer dazu auf, am 15. April unbedingt wählen zu gehen. Die Wähler sollten aber nur den Parteien ihre Stimme geben, die auf demokratischem Fundament stünden. Als SPD-Parteichef rufe er daher auch dazu auf, die AfD nicht zu wählen, so Tiefensee.

Bündnis 90/Die Grünen: 10 Punkte Papier vorgestellt

Bei der anstehenden Kommunalwahl wollen sich die Grünen unter anderem für Klimaschutz, einen bezahlbaren ÖPNV mit einem landesweiten Schüler- und Azubiticket und für Bildung und Familie einsetzen. Das geht aus einem Zehn-Punkte-Positionspapier hervor, das die Partei am Freitag vorgestellt hat. Weitere Themen sind Kooperationen von Stadt und Land, eine flächendeckende Breitbandversorgung mit Glasfaser sowie Förderung einer bunten, engagierten Kunst- und Kulturszene. v.l.n.r.: Denis Peisker, Uwe Friese, Astrid Rothe-Beinlich, Stephanie Erben, Dr. Hubertus Schönemann, Alexander Thumfart, Jan Kreyßig, Bildrechte: Bündnis 90/Die Grünen Thüringen